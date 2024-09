„Brombeer-Koalition“ will miteinander sondieren

SPD: „Wir brauchen Stabilität für unser Land“

Nicht so lange wie in Thüringen möchte sich die SPD in Brandenburg Zeit lassen, wo am Sonntag gewählt wurde. Der wiedergewählte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) will zügig Sondierungsgespräche mit BSW und CDU aufnehmen. „Wir brauchen weiter politische Stabilität für unser Land“, sagte Woidke am Montag in Berlin. Die CDU deutete allerdings eine Absage an. Zudem warf sie dem SPD-Politiker vor, mit seiner Strategie die AfD starkgemacht zu haben.