Pferd fraß Nachbars Salat: Polizei ermittelte

Die Gemüsebesitzerin ärgerte sich grün und blau. Die Geschichte ging sogar so weit, dass die Staatsanwaltschaft Leoben wegen Sachbeschädigung ermitteln ließ. Mehr noch: Per Telefon und SMS forderte ein Polizist die Besitzerin des Grünzeug-Schurken auf, sich erkennungsdienstlich behandeln zu lassen (Fingerabdrücke abnehmen, Fotos machen) inklusive Termin und der Bemerkung, dass ein Rechtsbeistand dabei nicht vorgesehen sei und bei Nicht-Anwesenheit die Bezirkshauptmannschaft eingeschaltet werde. Die Obersteirerin rief Anwalt Marc Simbürger an. Der ortet grobe Vergehen seitens der Polizei: „Der gescheiterte Versuch, bei meiner Klientin wie bei einer Schwerverbrecherin Fingerabdrücke zu nehmen, war eine vollkommen überzogene Maßnahme!“ Außerdem habe man versucht, die Beiziehung eines Rechtsanwalts zu verhindern.