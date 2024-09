Protest! Max Verstappen sorgt erneut für Aufsehen

Vorsprung schmilzt

In der WM-Wertung verteidigt Verstappen am Sonntag einen Polster von 59 Punkten auf Lando Norris, der sich am Samstag die Pole-Position schnappte. In der Konstrukteurswertung liegt McLaren seit Baku bereits in Führung, der britische Traditionsrennstall hat vor dem 18. von 24 Saisonrennen (14 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) 20 Punkte Vorsprung.