Wirbel um Strafe für Max: „Niemand findet’s cool!“

Was war passiert? Max Verstappen wurde auf der Pressekonferenz am Donnerstag zu seinem Wagen befragt, mit dem er zuvor in Baku nach vielen Problemen nur Fünfter geworden war. „Sobald ich in die Qualifikation ging, wusste ich, dass das Auto im Arsch war“, antwortete der 26-Jährige. Zu viel des Guten für die FIA! Das anschließende Urteil: Verstappen muss gemeinnützige Arbeit verrichten.