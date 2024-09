Vom Nichts zum Leben: Dommusik bringt „Schöpfung“

Auch außerhalb der Kirchenmauern ist die Dommusik dann und wann zu hören, wie am 6. Oktober mit der berühmten „Schöpfung“ Haydns. Das Datum wurde bewusst gewählt: Es steht am Ende der diesjährigen Schöpfungszeit, einer Zeit, in der die christlichen Kirchen in Österreich einmal mehr auf die Dringlichkeit der Bewahrung der Schöpfung aufmerksam machen und die heuer von 1. September bis 4. Oktober dauert. „Es ist ein Zeitraum, in dem die Kirche einlädt, umzudenken und sich mit einer Haltung der Dankbarkeit und Freude über alles Geschaffene auch darüber bewusst zu werden, dass man der Zerstörung von Gottes Schöpfung entgegentreten muss“, so Dompfarrer Peter Allmaier.