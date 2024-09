Posse um neue Stiege: Simas Weg zum Traubensaft

Kostspielige Sanierung war nur eine Übergangslösung

Jetzt glänzt der 200 Meter lange Weg in Bestzustand. Erneuert in Handarbeit, weil er für Baugeräte zu schmal ist. Die Arbeiter der MA 28 (Straßenbau) sollen zwar gemurrt haben. Doch Simas Wort hat Gewicht. Die Sanierung ist jedoch nur provisorisch, weil Wiener Wasser nächstes Jahr dort Rohre verlegen muss. Das heißt, die Treppe wird dann noch einmal – dann endgültig – hergerichtet. Der Grund, nicht auf die Wasserwerke zu warten, klingt durch die Zeilen hindurch: die Weinwandertage am 28. und 29. September (Wahlwochenende). Die Wanderer sollen bequem und ohne Umwege zum Ziel kommen. Was dem Steuerzahler die doppelte Auferstehung der Weinbergstiege kostet, darüber schweigen sich Sima und die MA 28 aus. Auf „Krone“-Anfrage heißt es lapidar: Eine Kostenschätzung werde erst gemacht.