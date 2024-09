Klo-Pause! Doch bei Krimi ging nichts in die Hose

Im Tischtennis-Hit der Herren-Bundesliga zwischen den Titelanwärtern SPG Linz und Stockerau stand es 1:1 an Spielen, 1:1 in Sätzen und 9:9, als Johann Hametner mit sich selbst plötzlich mehr zu kämpfen hatte als die Spieler der beiden Top-Klubs an der Platte. Weshalb der Schiedsrichter mitten in diesem Ping-Pong-Krimi seinen Platz und die Halle im Linzer Sportpark Lissfeld eilenden Schrittes verließ.