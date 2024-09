Unmut über zu lange Wartezeiten auf Bus

BAST keine Alternativlösung

Groß ist der Unmut der Eltern auch auf die VBB, denn auch das BAST als Alternativlösung kommt nicht infrage. Mit diesem können Schüler erst ab 16.30 Uhr fahren. VBB-Geschäftsführer Wolfgang Werderits verweist in der Causa auf einen Erlass des Bundes, der besagt, dass Kindern eine Wartezeit von bis zu einer Stunde zumutbar ist und spielt den Ball an die Ortschefs weiter. „Möglicherweise könne man hier an der ein- oder anderen Schraube drehen, was die Unterrichtszeiten oder die Aufsichtspflicht angeht“, so Werderits, in anderen Gemeinden gelinge dies auch.