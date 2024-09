Noch mehr Tests nötig! Danso muss weiter pausieren

„Das medizinische Personal setzt die Tests mit Kevin Danso fort“, hieß es in einer Lens-Mitteilung am Freitag. In den nächsten Tagen soll laut Dansos Management mehr Klarheit herrschen. Der Abwehrchef trainierte zuletzt zwar mit der Mannschaft mit, muss allerdings zum zweiten Mal hintereinander in der Ligue 1 aussetzen.