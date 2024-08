Rekord-Transfer vom Tisch! Danso wird kein Römer

Lens zweifelt an der Version

Das Vorgehen sorgte für Ärger bei Lens. In einem offiziellen Statement zweifeln die Franzosen an der römischen Version: „Die lange Auslegung einer medizinischen Untersuchung war der Grund für diesen abgebrochenen Transfer. Der Verein fragt sich nach den Gründen für die Nichtbestätigung dieses Transfers eines sorgfältig überwachten Spielers, der in dieser Saison mehr als 30 Spiele auf französischem und internationalem Parkett absolviert hat.“