Das wird die nähere Zukunft von Mercedes-Benz

Noch in diesem Jahr will Mercedes mit dem CLA sein erstes Modell vorstellen, das auf der neu entwickelten MMA-Plattform steht. Geplant sind insgesamt fünf Modelle. Vorfahrt erhält der Elektroantrieb. Doch auch elektrifizierte Verbrenner wird es noch geben. Doch der Markteinbruch in China tut weh.