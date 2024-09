Terrorplan in Graz: 14-Jährige kommt vor Gericht

Am 17. Mai wurde die Verdächtige verhaftet. Sie war erst am 9. Mai 14 Jahre alt geworden, daher umfasst die Anklage nur diesen Zeitraum. Auf verschiedenen Datenträgern wurden bei einer Hausdurchsuchung IS-Propagandamaterial gefunden. Auch ein Video, auf dem die Jugendliche dem IS Treue schwört, soll existieren. Das Mädchen befindet sich in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Graz-Jakomini.