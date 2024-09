Mieterin bekam 4000 Euro zurückerstattet

Die junge Mieterin hatte eine Betriebskostennachforderung in Höhe von fast 500 Euro von ihrer gewerblichen Vermieterin erhalten. Die Frau wandte sich daraufhin an die Arbeiterkammer Vorarlberg, um ihre Abrechnung checken zu lassen. Und siehe da: Nach eingängiger Prüfung des Mietvertrags stellten die AK-Konsumentenschützer schließlich fest, dass in diesem nicht einmal klar geregelt war, wer die Betriebskosten zu tragen hat. Die Klauseln waren durch diese intransparente Ausgestaltung unwirksam – und folglich war die Mieterin nicht für die Zahlung verantwortlich.