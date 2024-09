St. Pauli gegen Leipzig – ab 19.30 Uhr LIVE

Die letzte Partie fand noch in der 2. Bundesliga statt. 2016 gewann St. Pauli am Millerntor mit 1:0 gegen RB Leipzig. Erstmals in der Bundesliga-Geschichte sind alle Aufsteiger nach drei Spieltagen noch komplett punktlos! Vier Niederlagen an den ersten vier Spieltagen gab es auch in der 2. Bundesliga noch nie für St. Pauli.