Baustelle! HIER startet Sturm in „Königsklasse“

Herzlich willkommen in Guingamp. In der französischen Kleinstadt, die nur 7000 Einwohner zählt, macht Sturm am Donnerstag (Ankick um 21 Uhr) seinen ersten Schritt auf der höchsten europäischen Bühne namens Champions League. Das Stadion des eigentlichen Zweitligisten (!) ist die Heimat von Stade Brest in der Königsklasse. Als Grazer Journalist, der vielfach die Diskussionen um die Tauglichkeit eines Stadions am eigenen Leib miterleben muss, bleibt man rund um die „Champions-League-Arena“ des Dritten der vergangenen Ligue 1 aber doch etwas perplex zurück.