Na, prost! Sturm muss Hauptsponsor streichen

Vor welche Probleme Brest die Mannen von Christian Ilzer stellt, wird sich am Donnerstag ab 21 Uhr weisen. Der Verein hatte jedenfalls schon vorab so seine Baustellen zu beseitigen. So erfuhr man erst sehr kurzfristig, dass Bierwerbung auf den Trikots in Frankreich in der Champions League nicht erlaubt sein soll. Was bei „Puntigamer“, das auf der Sturm-Brust prangt, ein Problem darstellt. So wurde kurzerhand umdisponiert, eine Firma beauftragt, die die Trikots der Schwarzen rasch noch umgestaltet. Am Abend wird nun das auf Fan-Dressen bereits gängige „Samma Sturm“ anstatt des Puntigamer-Schriftzugs mühseligst Trikot für Trikot aufgepickt.