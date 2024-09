„Ein großer Moment – den habe ich mir verdient“

Mit Salzburg, Gladbach und Bern in vier Anläufen in der Quali bislang immer gescheitert, am Donnerstag ist es so weit, feiert Adi Hütter endlich (s)ein Debüt auf der größten Klubbühne: „Das habe ich mir erarbeitet, in den letzten Jahren verdient“, fiebert der Erfolgscoach des AS Monaco seinem ersten Spiel in der Champions League entgegen. Noch dazu gegen den FC Barcelona.