Ein wenig Wahlkampf, viele Abschiede im Parlament

Kickls Auftritt fand in den anderen Fraktionen wenig Anklang. VP-Generalsekretär Christian Stocker meinte, es wäre nicht Kickl, würde er nicht auch in solch einer Situation Gruppen gegeneinander ausspielen. Ein Rechtsanspruch würde den Erhalt von Hilfen auch nur in die Länge ziehen. Es sei bedauerlich, dass Kickl es nicht einmal heute schaffe, ohne Schaum vor dem Mund aufzutreten, so Meinl-Reisinger.