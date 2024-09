Als Osim den Debütanten aufs Klo schickte

Auch 21 Jahre später war das Fürstentum keine Reise wert. In der Europa League gab es im September 2021 eine 0:1-Niederlage für die Mannschaft von Christian Ilzer, deren letzter Frankreich-Besuch ja nicht lange her ist: Am 14. März erreichte man im Achtelfinale der Conference League in Lille ein 1:1. Der erste Punkt bei der Grande Nation war aber mehr oder weniger für die gute Luft. Denn die Franzosen hatten schon in Graz mit einem 3:0-Sieg den Aufstieg eingetütet.