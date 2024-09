„Königsklasse“: Sturm-Gegner mit peinlichem Rekord

„Brest hat in der vorigen Saison sicher über die Verhältnisse gespielt. Aber jede Mannschaft in der französischen Liga hat viel Qualität. Das hat Sturm erst im März in der Conference League gegen Lille zu spüren bekommen“, so Peintinger. Die Franzosen stampften die Mannen von Christian Ilzer in Graz ja mit 3:0 in Rasen.