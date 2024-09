Wolff: „Mercedes hat Hamilton zum Elend verdammt!“

Frustrierender Start aus der Boxengasse, Platz 9 im Endklassement und vom Teamkollegen klar distanziert – das sonntägige Formel-1-Rennen in Baku ist für Lewis Hamilton alles andere als ein Freudenspender gewesen! Dabei lag es kaum an mangelndem Engagement oder Können des siebenfachen Weltmeisters, dass der Aserbaidschan-Grand-Prix für ihn in die Hose ging, sondern vielmehr an seinem Team. Denn Mercedes-Boss Toto Wolff gestand nach dem Rennen: „Wir haben Hamilton zum Elend verdammt!“