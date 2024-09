„Blind“ im Trümmer-Hagel: „Das war ein Schock!“

Drama in der vorletzten Runde! Vor George Russell waren Ferrari-Mann Carlos Sainz und Red-Bull-Pilot Sergio Perez kollidiert, beide krachten in der Folge in die Mauer. „Nacktes Chaos! Ein Schock, denn ich bin blind in diesen Trümmer-Regen getaucht, ich hatte keine Ahnung, wo die Autos sind, ich sah nur Carbonteile herumfliegen“, wird Russell von „speedweek.com“ zitiert.