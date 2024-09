Flugchaos bremst ÖSV-Damen in Argentinien böse aus

Während die Osttirolerin verfrüht die Heimreise antreten musste, trainierte das restliche Team weiter – ehe am vergangenen Freitag die generelle Abreise geplant war, aus der aber nichts wurde. Die argentinische Pilotengewerkschaft hatte am 13. und 14. September nämlich zum Streik aufgerufen, was sich auch massiv auf die ÖSV-Girls auswirkte. Denn anstatt in die Hauptstadt Buenos Aires zu fliegen, von wo aus es dann nach Rom weiter hätte gehen sollen, kamen Liensberger, Truppe und Co. nicht aus Ushuaia weg.