ÖBB verlängern Reisewarnung bis Donnerstag

Der Fernverkehr auf der Südstrecke war bereits um 18.00 Uhr zwischen Wien und Mürzzuschlag eingestellt worden. Intercity-Züge und Railjets von und nach Kärnten beginnen und enden laut ÖBB in Bruck an der Mur. Railjets von Graz nach Wien endeten aufgrund der Unwetter bereits in Mürzzuschlag.