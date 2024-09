Unwetter stürzen Bundesliga mit Absagen ins Chaos!

Kein Interesse an Verlegung von Salzburg – Klagenfurt ins Jahr 2025

Daher wird es wohl darauf hinauslaufen, dass die Partie Salzburg – Klagenfurt am 14. oder 15. Dezember steigt, also eine Woche nach dem geplanten Jahresende in der Bundesliga. Davor geht es für Salzburg noch jeweils daheim in der Liga gegen Rapid (7. Dezember) und in der Champions League gegen Paris Saint-Germain (10. Dezember).