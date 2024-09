Unwetter: Bootsbergungen und Lawinengefahr

Der Schnee bindet in den Bergen den Niederschlag, wodurch Salzburgs Flüsse Sonntagmittag teilweise nur die Meldegrenze erreichten und nicht großräumig über die Ufer traten. Bis Samstagmittag berichtet der Salzburger Lawinenwarndienst von 150 Zentimeter Neuschnee in den Hochlagen der Nordalpen und gebietsweise in den Hohen Tauern, verbreitet sind es oberhalb von 1.500 Metern rund 50 bis 100 Zentimeter Schnee. Auch einzelne Gleitschneeabgänge wurden bereits dokumentiert. Am Sonntag sollte mit den leicht steigenden Temperaturen die Lawinenaktivität sogar ansteigen. Der Neuschnee wurde mit Wind teilweise stark verweht. „Auch in den kommenden Tagen muss man auf Forst- und Wanderwegen jederzeit mit Gleitschneerutschen bzw. -lawinen aus steilen Böschungen rechnen“, warnte der Landesleiter der Bergrettung Salzburg, Balthasar Laireiter.