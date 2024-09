Zwei Nepalesen waren in Materialseilbahn gefangen

In den frühen Nachmittagsstunden am heutigen Samstag gerieten zwei Mitarbeiter einer Alpenvereinshütte im Obersulzbachtal (Hohe Tauern) in eine alpine Notlage. Die beiden nepalesischen Staatsbürger waren in einer offenen Kabine einer Materialseilbahn unterwegs, als das Tragseil plötzlich wegen des starken Windes aus der Führung sprang.