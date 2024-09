KAC vergeigt 4:1-Führung, unterliegt Auschwitz 4:5

In einer gut gefüllten Halle mit 2974 Zuschauern – davon mehr als 200 mitgereiste und lautstarke Fans aus Polen – nahmen die Rotjacken das Heft im CHL-Duell von Beginn weg in die Hand, hatte durch From und Herburger gleich zu Beginn zwei gute Chancen. Und der Druck wurde belohnt: In Minute elf brachte Petersen den Puck im Powerplay quer zu Bischofberger – der musste nur noch einnetzen. Weil die Überzahl in der Königsklasse ja bei einem Tor nicht endet, legte man eines drauf: Hundertpfund traf 79 Sekunden später mit einem scharfen Schlenzer genau ins lange Eck zum 2:0 (12.).