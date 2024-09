Müssen uns auf schwere Lungenentzündung einstellen

Dieser Paukenschlag offenbart den Niedergang der europäischen Industrie: Volkswagen, als zweitgrößter Autobauer der Welt gleichsam das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, steckt tief in der Krise. Die Hiobsbotschaft trifft auch Österreich mitten ins Herz. Aktuell hängen 81.000 Arbeitsplätze in knapp 700 heimischen Unternehmen mit 28,5 Milliarden Euro Umsatz an der deutschen Automobilindustrie.