Abgesagt! Was den Läufern jetzt angeboten wird

Denn das bietet Buchleitner den rund 8000 Läufern an, die am Sonntag in der Wachau starten wollten. Als eine von drei Möglichkeiten: „Als erste Option bieten wir die Rückzahlung des Startgeldes abzüglich 1,90 Euro Bearbeitungsgebühr an. Option zwei ist der Verzicht auf die Rückerstattung, dafür 50 Prozent Ermäßigung für den Wachaumarathon 2025. Und die dritte Option ist der Verzicht auf das Nenngeld, dafür gehen 10 Euro an den Katastrophenfond für die Geschädigten des Hochwassers.“ Für Buchleitner ging es darum, schnell für alle Klarheit zu schaffen. „Die Leute haben jetzt bis 30. September Zeit, sich zu entscheiden.“