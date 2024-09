Luke Mockridge: Kommt Skandalnudel nach Salzburg?

Fakt ist: Der Auftritt in der Szene Salzburg ist m ausverkauft. Im Programm auf der Szene-Webseite ist Mockridge jedoch bereits nicht mehr gelistet. Eine Absage will man gegenüber der „Krone“ nicht bestätigen, verweist auf den Veranstalter Hoanzl. Dieser spielt den Ball an das Management von Mockridge weiter. Sein deutscher Tourneeveranstalter reagierte nicht auf eine Anfrage. Kurzum: Alles deutet auf eine Absage hin – auch wenn das (noch) niemand offen aussprechen will.