„Ich bin wirklich fast ertrunken, Luke Mockridge“

„Wahrscheinlichkeit für einen Lotto-Sechser ist höher“

Das Leben von Andreas Ernhofer veränderte sich am 16. August 2014 schlagartig. Bei einem Badeunfall am Steinbrunner See brach sich der Leistungssportler drei Halswirbel, ist seitdem querschnittgelähmt: „Ich machte von einem Steg einen Köpfler ins Wasser, konnte plötzlich meine Arme und Beine nicht mehr bewegen.“ Der Deutsch-Wagramer erklärt: „Das Wasser war nicht flach. Nur war der Winkel beim Eintauchen so blöd, dass die Wasserspannung zum Unglück führte. Die Wahrscheinlichkeit für einen Lotto-Sechser ist höher.“