Genervt von den Debatten? Einfach Ton ausschalten

Es sind nonverbale Eindrücke, die von Wahlkonfrontationen in Erinnerung geblieben sind. Der schwitzende und mit Schminke zugepappte Alois Mock 1986 – er verlor dann die Wahl. Das Privilegien-Taferl, mit dem Jörg Haider 1994 den damaligen Kanzler Franz Vranitzky in Bedrängnis brachte. Am Mittwoch, beim Duell in Washington, waren es die Blicke. Kamala Harris setzte ihr Lächeln als Waffe ein, Donald Trump wirkte grimmig und aufgebracht.