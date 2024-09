EU „im Todeskampf“: Und das Duo soll sie retten?

Die Botschaft ist klar: Die Europäische Union laufe Gefahr, wirtschaftlich abzustürzen, vor allem im Vergleich zu China und den USA. Um das zu verhindern, müsse Europa seine Produktivität steigern, fordert Euro-Retter und „Super Mario“ Mario Draghi bei der Übergabe des Berichtes an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die eifrig zustimmte. Schließlich hatte sie den Bericht ja auch in Auftrag gegeben. Jährliche Investitionen in Höhe von 800 Milliarden Euro sind nötig. Aber zunächst hier die Probleme und Ansätze im Detail: