„Samstag wird der mit Abstand grauslichste Tag“

Der heutige Freitag dürfte nur die Aufwärmphase werden, erst am Samstag soll das Tief „Anett“ seine ganze Pracht entfalten. „Heute wird es in Oberösterreich noch relativ gemütlich vor sich hin regnen, am Samstag aber dann richtig grauslig, wenn die doppelte Niederschlagsmenge fällt“, sagt Meteorologin Claudia Riedl von GeoSphere Austria.