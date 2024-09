Zürcher Polizei will Terroristen mittels KI jagen

„Wir hatten eine Reihe von gravierenden Ereignissen in Europa“, sagte der Sicherheitsdirektor Mario Fehr am Donnerstag vor den Medien. Ereignisse wie der Terrorangriff auf ein Volksfest in Solingen, die Absage der Taylor-Swift-Konzerte in Wien oder das Attentat auf einen Juden in Zürich-Enge „machen uns Sorgen“.