PV-Backup+: Ihre Lösung bei Stromausfällen

Die zentrale Funktion besteht in der automatischen Umschaltung von der Versorgung des Haushalts über das öffentliche Stromnetz auf die Versorgung durch PV-Anlage und Speicher, was eine zuverlässige Stromversorgung für alle elektrischen Geräte im Haus sicherstellt. Die einfache Integration in bestehende Hausanlagen ermöglicht eine unkomplizierte Installation ohne größere Umbauten.