Attraktiver Europa-Bonus für Photovoltaikanlagen

Die OeMAG fungiert dabei als zentrale Abwicklungsstelle für Ökostrom und unterstützt aktiv die Energiewende. „Der Gesetzgeber will Photovolatikanlagen und Stromspeicher aus europäischer Herstellung im Rahmen des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes bevorzugt fördern, um so einen Heimvorteil für in Europa produzierte Produkte zu schaffen“, erklärt OeMAG-Vorstandsmitglied MMag. Gerhard Röthlin im Interview mit der „Krone“.