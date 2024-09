Graz: Familie Wutscher eröffnet neues Brillenreich

Die Eröffnung ist ein Stück weit auch eine Ansage gegen das schwächelnde Geschäft und die vielen Leerstände in der Innenstadt. „Die Optik kann nur in Verbindung mit dem stationären Handel erfolgreich sein“, sind sich Wutscher-Hold und Fritz Wutscher junior einig. Zwar habe sich das Geschäft auch in den Online-Bereich verlagert, doch Services wie Sehtests fordern nach wie vor direkte Beratung in der Filiale.