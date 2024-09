Sporttrainerin heimlich in Umkleidekabine gefilmt

Vor 45 Jahren wurde das Gleichbehandlungsgesetz (GlBG) erstmals als „Gleichlohngesetz“ erlassen. Um geschlechtsspezifische Lohnunterschiede in der Privatwirtschaft zu verbieten, wurde es sukzessive novelliert und auf die gesamte Arbeitswelt ausgeweitet. Geschlechtsbezogene und sexuelle Belästigung wurde bereits in den 1990er Jahren mit ins Gesetz aufgenommen. Dennoch ist sie noch immer in vielen Betrieben gängige Praxis, wie ein besonders dreister Fall sexueller Belästigung zeigt, so die Abrieterkammer Oberösterreich.