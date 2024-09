Reiche auf „Menschenjagd“: „Butler kam mit Gewehr“

Was an dem Film ist Österreich-spezifisch und was ist allgemeingültig?

Hoesl: Der Film geht von Österreich aus, aber mit dem Blick über den Tellerrand. Und wir haben einen guten Zugang zu vielen Superreichen in Österreich, die, obwohl wir selber Arbeiterkinder sind, Anekdoten mit uns teilen und zu denen wir ein Vertrauensverhältnis haben, um diese Geschichten dann in unseren Geschichten zu verarbeiten.

Niemann: Man versucht, einen Film zu machen, der in Österreich funktioniert, der aber überall spielen könnte.



Warum haben Sie das Gefühl, dass so eine Art von drastischer Gesellschaftskritik nötig ist, um auf wichtige Themen unserer Zeit aufmerksam zu machen?

Hoesl: Weil eh schon alle Bescheid wissen und trotzdem alle weiter schlafen. Ich glaube, dass die Wut, die vorhanden ist, sich gegen die Falschen richtet, dass Menschen, denen es schlecht geht, auf die wütend sind, denen es noch schlechter geht, denen vorwerfen, sie hängen in der sozialen Hängematte. Dabei sollte sich diese Wut in genau die entgegengesetzte Richtung richten. Wir sollten uns das nicht länger bieten lassen.



Niemann: Und es liegt ja auch in der Luft, wenn man sich umschaut in der Kinolandschaft und Fernsehlandschaft der letzten Jahre. Das ist ein Thema, das wird immer und immer wieder aufgegriffen und oft auch in satirischen Formaten, weil die Wahrheit wahrscheinlich so schwer zu ertragen ist, dass man immer eine gewisse Form der Überhöhung sucht, um sagen zu können, ,Es ist ja doch ein bisschen schlimmer als im echten Leben‘ – dabei sind wir immer sehr nah dran.