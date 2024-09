Onea: „Mockridge hat es voll bewusst so gesagt“

„Das waren die bisher besten Spiele“

Abgesehen von der Mockridge-Entgleisung behält Onea die Paralympics in Paris in bester Erinnerung: „So eine Stimmung hat es bei Paralympics noch nicht gegeben. Ich bin absolut begeistert, was ich bei meinen Bewerben in der La Defense Arena erleben durfte.“ Nach seinen Teilnahmen in Peking (2008), London (2012), Rio de Janeiro (2016) und Tokio (2021) sagt er: „Das waren die bisher besten Spiele.“