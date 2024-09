Mahnmal gegen Krieg statt unsinnigem Denkmalschutz

Der Denkmalschutz auf der einen Seite, das Schifffahrtsrecht auf der anderen: Dazwischen eine Brücke zu bauen ist schwer, wie man am Beispiel von Mautern sieht. Wie berichtet, muss die alte Querung hier aufwändig saniert und auch mehrere Meter angehoben und verbreitert werden, bevor sie wieder einigermaßen in ihren optischen Ursprungszustand versetzt werden kann. Das dauert – und sorgte so vor allem um Debatten rund um eine Ersatzquerung. Diese erlebt nach ihrem offiziellen Aus im Sommer ja derzeit wieder einen zweiten Herbst.