Betrunkener E-Biker auf Abwegen: Kollision mit Pkw

Da hat wohl jemand zu tief ins Glas geschaut! Ein betrunkener E-Biker krachte am Samstagabend in Kirchbichl in Tirol gegen ein Auto und verletzte sich dabei erheblich. Zuvor war der Deutsche zu weit in die Fahrbahnmitte geraten. Beim Bremsmanöver verlor er die Kontrolle und stürzte gegen den entgegenkommenden Wagen eines Niederländers.