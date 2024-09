Kleiner Ausreißer: Happy End für Kater „Pinki“

Denn der Großvater seiner Familie konnte seinen Augen kaum trauen, als er „Pinki“ plötzlich in der „Kronen Zeitung“ erblickte: „Wir hatten die Hoffnung schon fast aufgegeben und sind jetzt umso glücklicher, dass er wieder bei uns ist“, freut sich die gesamte Familie, die „Pinki“ bereits am Donnerstag in der Praxis von Georg Rainer abholen konnte. Nun kann der acht Jahre alte Kater endlich wieder Streicheleinheiten mit seinen Lieben genießen.