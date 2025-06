Wieder Billie-Eilish-Ärger: „Sind Verbrecher“

„Da sind richtige Verbrecher am Werk“, schimpfen die beiden „Krone“-Leser Herbert Samec und seine Frau aus Niederösterreich am Telefon. Und meinen damit die Verantwortlichen einer bekannten Ticket-Verkaufsplattform, bei der der Traiskirchener schon vor einem Jahr zwei Konzertkarten gekauft hatte. Für den Auftritt von Billie Eilish in Wien, wie Samec traurig sagt. Seine Enkelin möge die Musik der Musikerin doch so gerne. Dementsprechend groß sei die Freude gewesen, als Oma und Opa im vergangenen Jahr mit dem wertvollen Geschenk aufwarteten.