Elton John: „Familie steht an erster Stelle“

Der Dokumentarfilm unter der Regie von R.J. Cutler und David Furnish, Johns Ehemann, ist ein zutiefst persönliches Porträt des Sängers. Der Film umspannt die Vorbereitungen für Johns Konzert im Dodgers Stadium in Los Angeles 1975 bis zu seinem letzten Konzert in Nordamerika an demselben Ort 2022.