Eine Reise in die Geschichte der Eisenbahn

Hauptbahnhof neben der Triumphpforte geplant

Erste Einschätzungen und Gutachten zu den Möglichkeiten des neuen Verkehrsmittels in Tirol stammten von Alois von Negrelli (1799 – 1858), dessen Mitarbeit am Suezkanal als eine der größten technischen Leistungen des 19. Jahrhunderts gilt. Negrelli arbeitete in jungen Jahren in Innsbruck und kannte die Stadt gut. Als Platz für den Hauptbahnhof hatte er die Triumphpforte und den Hofgarten im Auge. Die Empfehlungen Negrellis wurden bekanntlich nicht umgesetzt.