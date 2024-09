Zehnjähriger wurde am Schutzweg von Pkw gestreift

Die Polizei such nach einem fahrerflüchtigen Lenker, welcher in Neuhofen an der Krems einen zehnjährigen Buben am Schutzweg übersehen hatte. Trotz Vollbremsung streifte der Lenker den Schüler. Der Fahrer blieb nicht stehen und der Bub musste im Laufe des Tages von seinen Eltern noch ins Spital gebracht werden.