Bohrstange schlug aus: Arbeiter schwer verletzt

Zangen aus Händen geschlagen

Aufgrund der Spannung im Erdreich drehte sich beim Festziehen des Gewindes aber plötzlich die Bohrstange, an der der Bohrkopf befestigt werden sollte und schlug nach rechts aus. Beide Zangen, die die beiden Arbeiter in den Händen hielten, wurden ihnen dabei aus den Händen geschlagen. „Der 33-Jährige zog sich durch den Vorfall erhebliche Verletzungen zu und begab sich selbstständig ins Krankenhaus Zams“, so die Exekutive. Der 41-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber „Martin 8“ ins Krankenhaus Zams geflogen.